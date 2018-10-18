В Москве ввели план «Перехват» после стрельбы на МКАД

Столичные полицейские ввели план «Перехват» из-за дорожного конфликта между водителями, в ходе которого была открыта стрельба, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На 7-м километре МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой. С места происшествия скрылся автомобиль Mazda белого цвета. Введен план «Перехват», – передает слова источника ТАСС.

В 2017 году московские полицейские задержали BMW, из которого, по сведениям очевидцев, велась стрельба на МКАД.