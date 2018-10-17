Открытие демилитаризованной зоны в Идлибе отложили по просьбе Турции

Начало полномасштабной работы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб отложено по просьбе турецкой стороны.

Об этом сообщил источник в сирийском ополчении, передает РИА «Новости».

Ранее по просьбе Турции патрулирование демилитаризованной зоны в провинции было перенесено с 15 октября. Конкретной даты начала патрулирования не называется.

10 октября в МИД России заявили, что из демилитаризованной зоны в Идлибе выведено более тысячи боевиков и 100 единиц техники.