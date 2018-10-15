Турция попросила российских военных повременить с входом в Идлиб

Назначенное на 15 октября патрулирование демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе отложили по просьбе Турции.

«Турция попросила дать еще время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе. Российская сторона была готова уже сегодня утром приступить», – приводит РИА «Новости» слова своего источника.

По его словам, Турция сослалась на то, что не может пока полностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

Источник отметил, что дата начала патрулирования остается неизвестной. Он предположил, что совместная работа может начаться в ближайшие дни.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из демилитаризованной зоне вывели более 100 единиц боевой техники и более 1 тыс. боевиков. Она сказала, что информация турецкого МИД о полном выводе тяжелого вооружения проверяется.

Начало функционирования демилитаризованной зоны было намечено на 15 октября. Однако глава МИД Сергей Лавров обращал внимание, что сроки могут сдвинуться на «день-два», так как «важнее качество работ».