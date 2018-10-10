В МИД заявили о выходе боевиков из Идлиба

Из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе ушли более тысячи боевиков, выведено около 100 единиц боевой техники, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы уже отмечали, что ряд находящихся в Идлибе структур сирийской вооруженной оппозиции объявил о поддержке сочинских договоренностей. К настоящему времени из демилитаризованной зоны ушли более тысячи боевиков, выведено около ста единиц боевой техники», – цитирует Захарову Twitter МИДа.

По ее словам, обстановка в Сирии остается напряженной.

Захарова отметила, что оценки МИДа об иностранном вооруженном присутствии в Сирии остаются прежними:. «Законно там находятся те военные, которых пригласило и приняло сирийское правительство, в том числе в рамках «Астаны», а также миротворческий контингент ООН на Голанских высотах», – сказала она.

Также Захарова сообщила, что МИД перепроверяет информацию турецких СМИ о полном выводе боевиками тяжелого вооружения из Идлиба.

Ранее в среду глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что достигнутые президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе выполняются.

В понедельник сообщалось, что Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны, создаваемой в сирийской провинции Идлиб.