Лавров оценил ситуацию с выполнением договоренностей по Идлибу

Достигнутые президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе выполняются, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Эти договоренности по созданию демилитаризованной зоны внутри района деэскалации Идлиб выполняются», – передает его слова ТАСС.

Лавров отметил, что 15 октября истекает срок создания демилитаризованной зоны, однако в этом случае день-два не играют никакой роли, так как «важнее качество работ».

«Главное, что они (работы) идут, и мы эту работу турецких партнеров активно поддерживаем», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он пояснил, что основную роль в создании демилитаризованной зоны играет Турция, которая добивается сотрудничества со стороны находящихся в Идлибе группировок.

«Наша информация подтверждает, что этот процесс идет достаточно поступательно», – сказал Лавров.

В понедельник сообщалось, что Москва и Анкара определили границы демилитаризованной зоны, создаваемой в сирийской провинции Идлиб.