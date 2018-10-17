Цены производителей на бензин существенно выросли в сентябре

По данным Росстата, по сравнению с августом в сентябре цены производителей на бензин в России выросли на 10%.

«В обрабатывающих производствах выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: топливо легкое нефтяное дистиллятное, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 11,5%, бензин автомобильный – на 10%, мазут топочный – на 9,8%, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки – на 9,2%, топливо дизельное арктическое – на 7,6%, газойли – на 7,5%, пропан и бутан сжиженные – на 7%», – приводит РИА «Новости» информацию об индексе цен производителей промышленных товаров за прошлый месяц.

Нефтяные продукты в России начали резко расти весной и в начале лета. Производители подняли на 13% стоимость бензина в апреле по сравнению с мартом: к середине весны в среднем по России цена бензина за литр превысила 40 рублей. К началу июля она уже достигала 43 рублей.

После этого кабинет министров снизил акцизы на бензин и дизельное топливо, договорившись с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая, пока правительство разрабатывает решения для поддержки отрасли.

В последний раз цены на автомобильный бензин существенно подскочили в мае – на 18,7%. В июне рост составил уже 3,7%. А в июле и августе на какое-то время произошло снижение: на 8,7% и на 0,2%, соответственно.

Напомним, Кремль обещал не допустить снова «скачкообразного повышения цен». Однако прогнозы специалистов не столь радужны. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, когда начнут расти цены на бензин.