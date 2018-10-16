Российские военные оценили работу ВС Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские военные довольны работой турецких ВС в Идлибе.

«В целом, по той информации, которую мы получаем от наших военных, меморандум выполняется. Военные удовлетворены тем, как работают в этом плане наши турецкие коллеги», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, невозможно ожидать, что все процессу будут «происходить гладко и без каких-то шероховатостей». «Но работа ведется», – добавил он.

В понедельник Турция попросила российских военных повременить с входом в Идлиб.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что из демилитаризованной зоне вывели более 100 единиц боевой техники и более 1 тыс. боевиков. Она сказала, что информация турецкого МИД о полном выводе тяжелого вооружения проверяется.