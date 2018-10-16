СК возбудил дела из-за гибели мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту гибели мирных жителей в результате трех артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе.

Установлены три факта противоправной деятельности представителей Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, сообщили в СК России.

«Во всех случаях они применяли тяжелые виды вооружения, проводя прицельные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, то есть действовали общеопасным способом, намереваясь совершить убийство как можно большего количества людей», – говорится в сообщении ведомства.

Так, 12 октября в результате артиллерийского обстрела территории садового товарищества «Троянда» в Донецке был ранен мирный житель. На следующий день в ходе обстрела объектов гражданской инфраструктуры под Луганском погибли женщина и 17-летняя девушка. Снаряды украинских силовиков, попавшие 14 октября в исправительную колонию в поселке Шахты города Горловки, унесли жизнь одного осужденного.

СК России возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Напомним, Киев не согласился с предложением, поддержанным ОБСЕ, Россией и представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР о запрете на обстрелы гражданских объектов в Донбассе.

В начале октября СК России возбудил уголовные дела в связи с гибелью трех подростков в Донбассе из-за нарушения украинскими силовиками протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины.