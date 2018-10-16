Британский историк стал лауреатом премии клуба «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» вручил премию британскому историку Доминику Ливену, сообщают информационные агентства.

Премию вручили в рамках заседания форума в Сочи, передает ТАСС.

Специализирующийся на России Ливен получил премию за «выдающиеся научные достижения в области изучения истории России, за новый и оригинальный взгляд на ее свершение в имперский период, а также важную роль в осмысление глубинных причин русской революции и падения Российской империи», пояснили организаторы.

Глава совета «Валдая» Андрей Быстрицкий сообщил, что премия должна рассказать всем о достижениях участников клуба.

Кроме того, помощник президента России Андрей Фурсенко вручил специальную награду за выдающийся вклад в работу «Валдая» главе Центра государственного управления и общественной политики Карлтонского университета (Оттава) Петру Дуткевичу.