Стало известно о попытке США «купить» нужные показания россиянина за убежище

Спецслужбы Германии и США предлагали ключевому фигуранту дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку политическое убежище; в обмен ему предлагалось дать показания о противоправных действиях российской дипмиссии, заявил адвокат Владимир Жеребенков.

«Немецкие и американские спецслужбы по борьбе с наркотиками три раза приходили к моему подзащитному в тюрьме в Берлине и предлагали ему политическое убежище. Они просили взамен показания о том, что российское посольство в Аргентине занимается противозаконными действия, в частности распространением наркотиков», – передает его слова ТАСС.

Адвокат подчеркнул, что Ковальчук отказался от этого предложения.

В понедельник суд признал законным продление ареста ключевого фигуранта кокаинового дела до 1 декабря.

Германия летом выдала России главного фигуранта «кокаинового дела» Андрея Ковальчука.

Напомним, зимой 2017/2018 года стало известно о секретной спецоперации российских и аргентинских спецслужб после обнаружения дипломатами в школе при посольстве около 400 килограммов кокаина.

По делу были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, а Ковальчук долгое время скрывался в Германии. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола.