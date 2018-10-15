Певица пожаловалась на запрет песни про Собянина

Солистка екатеринбургской группы «АлоэВера» Вера Мусаелян пожаловалась на просьбу организаторов московского фестиваля, которые настояли на том, чтобы она не пела песню с упоминанием мэра Москвы Сергея Собянина.

«Мы так сильно любим вашу группу и так хотели бы, чтоб вы выступили. И плейлист, который вы составили, нам очень нравится. Но вы могли бы не исполнять одну песню? Ну, это наша личная просьба. Какую? Песню «Ты что такой». Конечно, в ней нет никакой обсценной лексики и формально она никак не противоречит фестивалю», – сообщила певица в соцсетях, передает «Ридус».

Она отметила, что организаторы попросили группу не петь песню, так как там «упоминается одно имя». Солистка подчеркнула, в 2017 году она исполняла композицию, однако сейчас устроители фестиваля рекомендовали Мусаелян вспомнить, «какая ситуация в стране».

«И выборы скоро. Вот вырвут из контекста, да? И скажут, что вы вот пропагандируете, что вы проплаченные оппозицией. А вы же совсем даже не об этом. Так зачем себя же подставлять?» – приводит певица слова организаторов.

Мусаелян заявила, что не желает, чтобы «политика вмешивалась в мою жизнь» и говорила ей, «что думать, что делать, о чем петь».

По словам девушки, группа отказалась от участия в фестивале, название которого она не стала упоминать.

Напомним, летом в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области опубликовали список музыкантов, запрещенных к прослушиванию, в который вошли Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh и другие.