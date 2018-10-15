В Госдепе рассказали об угрозе «апокалиптического разрыва» с Турцией

Некоторое время в Госдепе опасались «апокалиптического разрыва в отношениях с Турцией», заявил высокопоставленный источник в ведомстве.

По данным источников в Госдепе и Белом доме, президент США Дональд Трамп в конце августа планировал отозвать весь дипломатический персонал из Турции в связи с ситуацией с арестом американского пастора Эндрю Брансона.

При этом в Турции с 2017 года и так нет посла, поэтому отзывать дипломатов начали бы с поверенного в делах. В течение 60 дней могли быть закрыты посольство США и все дипмиссии НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

Сильнее всего плану сопротивлялся глава Госдепа Майк Помпео, поскольку такие действия грозили испортить отношения с ключевым союзником США по НАТО.

ABC News заявляет, что Госдеп отрицает наличие такого плана, Белый дом отказался комментировать информацию. Однако телеканал сообщает, что у плана было около шести вариантов, включая ужесточение санкций.

Напомним, сообщалось, что Вашингтон и Анкара тайно договорились об освобождении американского пастора после судебного заседания в обмен на ослабление экономического давления со стороны США. Суд Турции приговорил Брансона к трем годам тюрьмы и сразу же освободил.