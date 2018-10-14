Российский космонавт сообщил, на сколько хватит запасов для экипажа МКС

Резервов для работы экспедиций МКС – в том числе, запасов продовольствия, топлива, кислорода и воды – достаточно до лета 2019 года, сообщил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев.

«На МКС достаточное количество резервов, которые обеспечивают среду обитания. Эти резервы оцениваются нами в полгода – до лета будущего года и даже больше. Резервы это: запасы топлива, кислорода, воды, продуктов», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что причины аварии ракеты «Союз-ФГ» уже понятны, меры по недопущению такого в будущем будут предприняты, сообщил глава полета российского сегмента МКС.

Прокопьев также рассказал, чего больше всего боятся космонавты и астронавты.

На этой неделе корабль «Союз МС-10» не смог выйти на орбиту после аварии ракеты-носителя. Экипаж корабля выжил.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента и анализировала перспективы российской космонавтики.