В России предложили ввести новый общенациональный праздник

День учителя может стать в России общенациональным праздником; соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение экспертного совета «Единой России».

Документ был подготовлен членом комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым, передает RT.

Депутат считает, что такая инициатива продемонстрирует особую государственную и общественную значимость работы учителей, даст им социальную поддержку и поднимет престиж профессии в обществе.

Он подчеркнул также необходимость расширения категории граждан, которые могли бы рассматривать этот день как свой праздник. Парламентарий предложил включить в нее преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.

Напомним, День учителя был учрежден в СССР в 1965 году, его отмечали в первое воскресенье октября.

С 1994 года его решили отмечать 5 октября – вместе со Всемирным днем учителей, установленным по решению ЮНЕСКО.