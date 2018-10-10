Москва указала Вашингтону на контрпродуктивность визовой войны

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с предложением прекратить визовую войну, назвав ее контрпродуктивной.

Антонов подчеркнул, что Москва «считает сложившуюся ситуацию контрпродуктивной», в связи с этим он обратился к Вашингтону с предложением прекратить визовую войну, передает ТАСС.

Напомним, в начале октября министр-советник по визовым вопросам посольства Соединенных Штатов в российской столице Майкл Йодер предложил Москве провести «дружеские соревнования» по количеству выданных виз, пообещав превысить число выданных Россией документов в два раза.