Специалисты оценили возможность нормально питаться на прожиточный минимум

Гастроэнтеролог Лейла Болатчиева опровергла высказывание экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой о возможности нормально питаться на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей.

«На 30 дней разложите эти 3,5 тысячи. Получается около ста рублей в день. Что можно на эти деньги купить, если у человека нет собственного хозяйства? На сто рублей в день жить невозможно», – пояснила Болатчиева, передает РИА «Новости».

Она отметила, что при таком раскладе человек будет не в состоянии обеспечить в своем рационе молоко и мясо, которые являются основной здорового питания.

Болатичева говорит, что для правильного питания необходимо тратить в день не менее 500 рублей.

Ранее министр труда и занятости Саратовской области заявила, что прожиточного минимума достаточно для пропитания неработающего пенсионера.

После этих высказываний Соколову отправили в отставку.

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