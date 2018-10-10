Порошенко уравнял мужчин и женщин в армии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому при прохождении воинской службы мужчины и женщины имеют равные права.

«Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в вооруженных силах Украины и других военных формированиях», – сообщила в пятницу пресс-служба Порошенко.

В постановлении указывается, что «новый закон позволит повысить уровень правовой защиты женщин-военнослужащих и увеличит их количество на военной службе в целом и на высших военных должностях».

Согласно закону, теперь украинские женщины будут проходить на равных правах с мужчинами военную службу и иметь такой же доступ к воинским званиям и должностям, пишет РИА «Новости».

Ранее Порошенко говорил, что военнослужащими в вооруженных силах являются 25 тыс. женщин, всего проходят службу и работают в ВСУ свыше 55 тыс. женщин.