Синоптики дали ранний прогноз на новогоднюю ночь

Новый год в столице может быть снежным, однако точные прогнозы делать рано, сказал и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Наиболее вероятный расклад, что снег будет, потому что, по многолетним климатическим данным, он появляется в третьей декаде ноября в Москве. Хотя в последнее время все чаще бывают теплые эпизоды, все чаще (осадки в виде снега) сдвигаются к Новому году», – сказал эксперт, передает ТАСС.

Также глава Гидрометцентра добавил, что наступающая зима не должна быть суровой и холодной.

«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядреной, наверное не стоит», – отметил Киктев.

А ближайшая неделя в столице будет теплой и сухой, продолжил Киктев.

«Температура существенно выше климатической нормы – за прошедшие сутки примерно на 4,5 градуса. Она аномальна и держится достаточно давно», – поделился наблюдениями специалист.

Первый снег выпал в столице неделю назад, 5 октября.

11 октября жители Санкт-Петербурга рассказывали о внезапном тумане, поглотившем город в считанные минуты.