Пограничники России и Украины в Черном море поспорили, в чьих водах находятся

На Черном море произошел спор между пограничниками Украины и береговой охраной пограничной службы ФСБ России о том, в чьих экономических водах они находятся, сообщает пресс-служба украинской госпогранслужбы.

Отмечается, что во время патрулирования корабль морской охраны «Николаев» и пограничный самолет Diamond столкнулись с представителями России, которые оказались возле самоподъемной буровой установки «Крым-2» (до 2014 года принадлежала Украине, называлась «Петр Годованец»). Эта установка была перемещена из Голицынского к Штормовому газоконденсатному месторождению, утверждает госпогранслужба Украины.

При приближении корабля морской охраны Украины к району месторождений ему навстречу выдвинулись корабли ЧФ и Береговой охраны пограничной службы ФСБ России. В радиопереговорах представители России уточнили у украинцев цель нахождения в российской экономической зоне.

«Получив ответ, что корабль морской охраны государственной пограничной службы Украины находится на службе в морской экономической зоне Украины, отметили, что не имеют больше вопросов», – утверждается на сайте госпогранслужбы Украины.

Украина заявляет, что Россия после воссоединения с Крымом якобы незаконно захватила месторождения на Черном море. При этом сами украинцы вынуждены прекращать бурение на своих шельфах в море из-за отсутствия средств.