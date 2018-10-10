Рестораны московской сети «СушиWOK» закрыли из-за антисанитарии

Роспотребнадзор приостановил работу 63 из 108 ресторанов сети «СушиWOK» в Москве из-за многочисленных санитарных нарушений.

Проверку в ресторанах сети «СушиWOK» Роспотребнадзор начал из-за того, что в июле в Москве были зарегистрированы случаи сальмонеллеза у людей, посетивших эти заведения, сообщили в ведомстве.

Во всех предприятиях зафиксированы многочисленные нарушения санитарного законодательства. «Санитарно-техническое состояние и содержание производственных помещений неудовлетворительное, отмечается пересечение потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, через один вход для персонала и посетителей производится загрузка продукции и удаление отходов», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ресторанах не были выделены зоны обработки сырых и готовых продуктов, отсутствовала или плохо работала вентиляционная система.

В сети также не проводился внутренний контроль качества и безопасности готовой продукции, а полуфабрикаты и овощи были с истекшими сроками годности и не имели документов, подтверждающих происхождение. В помещениях обнаружены тараканы и мухи.

Инспекторы проверили продукцию в лаборатории: 58% образцов не отвечали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, а в 43% случаях в смывах с объектов окружающей среды выделены бактерии группы кишечной палочки.

«В отношении 86 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, и материалы проверок переданы в районные суды. По решениям районных судов деятельность 63 предприятий приостановлена на срок от 12 до 90 суток, по восьми приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 85 тыс. рублей», – отметили в Роспотребнадзоре.

По итогам проверок в целом наложено 64 штрафа на общую сумму около 1,40 млн рублей. Уничтожено 496,5 килограмма продукции с истекшим сроком годности.