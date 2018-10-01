Сторонники независимой Каталонии перекрыли улицы в Барселоне и Льейде

Сторонники независимости Каталонии от Испании проводят акции протеста в честь первой годовщины референдума о независимости; активисты перекрыли улицы в Барселоне и Льейде.

Сепаратистская радикальная организация «Комитет защиты республики» написала в Twitter, что из-за протестов перекрыты железнодорожные пути на вокзале в Жироне; отмечается, что из-за этого задержано сообщение с Францией, передает РИА «Новости».

Активисты ушли с путей примерно в 9.30 утра (10.30 мск) они ушли с путей и направились к зданию мэрии.

После стало известно, что они устроили акцию у здания представительства правительства Каталонии; им удалось войти в здание и снять с него испанский флаг.

Кроме того, протестующие перекрыли трассу AP-7 в районе Вандельос и Оспиталет де Инфант в направлении Таррагоны. Также заблокированы несколько центральных улицы Барселоны и Льейды.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений между полицией и участниками протестных демонстраций в Барселоне пострадали 24 человека.

Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, по итогам которого власти автономии объявили, что жители региона проголосовали за отделение от Испании.

В июне 2018 года вступило в полномочия новое правительство Каталонии, что автоматически отменило прямое правление Мадрида.