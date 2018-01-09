Путин сократил ГИБДД на 10 тыс. человек

Президент России Владимир Путин своим указом от 31 декабря № 652 сократил штатную численность органов внутренних дел на 10 тысяч единиц.

Как говорится на сайте МВД, с 2018 года «сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».

Сокращения проводятся руководителями территориальных органов МВД на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей, отметили в ведомстве.

Касаемо сотрудников ГАИ, то «с учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения» они по желанию «будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован», говорится в пресс-релизе МВД.

Напомним, в июле официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о сокращениях в Главном управлении по противодействию экстремизму.