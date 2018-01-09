Турция переименовала улицу в Анкаре после критики министра ОАЭ

Власти Турции переименовали улицу в Анкаре, на которой находится посольство Эмиратов, после обвинения со стороны главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейида аль-Нахайяна в разграблении Медины «предками» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

613-я улица, где расположено посольство, была переименована в улицу Фахреддина-паши, сообщает Associated Press. Соседняя улица также получила новое название – теперь это улица Защитников Медины.

Напомним, в декабре Эрдоган раскритиковал пост главы МИД ОАЭ Абдаллы бен Зейида аль-Нахайяна в Twitter, касающийся Эрдогана и османского генерала Фахреддина-паши. Министр ретвитнул пост одного из пользователей о виновности Фахреддина-паши в краже священных реликвий в Медине во время арабского восстания. Эрдоган назвал жалкими тех, кто обвиняет его предков в преступлениях против местного населения.

В 1916-1919 годах генерал был комендантом Медины в период арабского восстания против Османской империи. Возглавляемый Фахреддином-пашой гарнизон стал последним османским соединением, капитулировавшим перед Антантой.

Ранее Турция встала на сторону Катара в дипломатическом споре с ОАЭ и другими странами Персидского залива в вопросе предполагаемой поддержки Катаром экстремистов.