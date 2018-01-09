На Камчатке объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Приближающийся к берегам Камчатки со стороны Тихого океана циклон принесет на полуостров осадки в виде снега различной интенсивности и усиление ветра с порывами до 30 метров в секунду, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

«По прогнозу синоптиков, 10 января ночью к берегам Камчатки ночью подойдет Тихоокеанский циклон. Он окажет влияние на Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, а также на Елизовский, Усть-Большерецкий районы», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели рекомендовали жителям края на время действия непогоды принять меры для обеспечения собственной безопасности, воздержаться поездок в горы, особенно в район Вилючинского, Авачинского вулканов, Мутновской геотермальной электростанции, Паужетской ГеоЭС, где в период действия циклона увеличивается вероятность схода лавин.

Предполагается, что погода на полуострове наладится только к четвергу, 11 января.

Накануне экстренное предупреждение из-за снегопада, метели и сильного ветра было объявлено в Приморье.