Патриарх Кирилл пообедал с бездомными

Предстоятель РПЦ Кирилл в праздник Рождества Христова осмотрел центр помощи бездомным «Ангар милосердия» в Москве, где пообедал с оставшимися без крова обитателями учреждения.

По традиции патриарх Кирилл в дни Рождества и Пасхи посещает медицинские и социальные учреждения. «Ангар спасения» создан православной службой «Милосердие». Это единственный центр комплексной помощи бездомным в Москве. Здесь оставшиеся без крова могут согреться, поесть, помыться, постричься и получить теплые вещи. Патриарх осмотрел помещения «Ангара спасения» и пообедал с бездомными, передает РИА «Новости».

«Мне очень близко то, что вижу сейчас, потому что мое детство проходило в бедности. Пять человек жили в одной комнате в коммуналке, но жили очень бедно», - рассказал патриарх Кирилл бездомным.

Он заявил, что ушел из дома, чтобы заработать на хлеб, в 15 лет. При этом у него была «мизерная» зарплата – «на день приходилось меньше рубля». Он отметил, что вспоминает этот опыт бедности «всю жизнь», без которого он многого в жизни бы не понял.

Патриарх пожелал собравшимся попробовать найти выход из тяжелого положения, заверив, что РПЦ постарается им помочь.

Ежедневно в «Ангаре спасения» помогают примерно 100 бездомным, каждый месяц примерно столько же удается отправить домой.