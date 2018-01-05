Пушков высмеял «окончательное прощание» Порошенко с Россией

Украинский президент Петр Порошенко «никак не распрощается с Россией», отметил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Порошенко никак не распрощается с Россией – только об этом и говорит», – написал Пушков в Twitter. Сенатор напомнил, что Россия, между тем, остается главным торговым партнером Украины.

«Странное прощание», – заключил Пушков.

Ранее в пятницу Порошенко вновь попрощался с «Российской и советской империями».

При этом Порошенко объявлял о «прощании» с Россией еще в мае, после предоставления безвизового режима, заявлял об «оформлении развода» Киева и Москвы, а также цитировал строки Лермонтова: «Прощай, немытая Россия...».

Отметим, что в январе – ноябре 2017 года рост торговли Украины с Россией оказался больше, чем с Европейским союзом.