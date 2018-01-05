Пьяный пассажир открыл стрельбу на станции МЦК

Пассажир, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в четверг ранил из травматического пистолета двух охранников на станции «Лихоборы» Московского центрального кольца (МЦК), сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Уточняется, что инцидент произошел 4 января в 22.17 мск на проезде Черепановых. Стрелявшим оказался пьяный гражданин 1988 года рождения, правоохранители его задержали, передает РИА «Новости».

Раненые охранники госпитализированы, идет проверка.

Напомним, 27 декабря директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия; один человек погиб, еще несколько получили ранения. Позже Аверьянова задержали. Он заявил, что стал стрелять якобы в целях самообороны.