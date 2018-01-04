Трамп призвал перейти к системе голосования по удостоверению личности

Американский президент Дональд Трамп призвал отменить «жульническую систему» и перейти к голосованию по удостоверению личности.

На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что ряд штатов отказался передать данные о выборах 2016 года в комиссию по проверке предполагаемых фальсификаций. «Они (штаты – прим. ВЗГЛЯД) (...) знают, как много людей голосовали незаконно», – отметил он.

По его словам, от сотрудничества с комиссией отказались в основном штаты под управлением Демократической партии.

Трамп отметил, что у американцев «требуют удостоверение личности в самой жесткой форме, что бы вы ни делали, (...) кроме самой важной вещи – голосования за людей, которые будут управлять вашей страной».

Напомним, после выборов, которые в США находятся в ведении местных властей, Трамп заявил, что его сопернице Хиллари Клинтон насчитали миллионы фальшивых голосов. При этом власти штатов отвергли предположения о фальсификациях.

В настоящее время не требует предъявления никакого удостоверения личности законодательство порядка 20 штатов.

Документами, удостоверяющими личность, в США являются водительские права, идентификационная карта, паспорт, паспорт-карта, грин-карта, свидетельство о гражданстве США, свидетельство о рождении, дипломатический паспорт. При этом самым популярным идентификационным документом являются водительские права, а некоторые американцы и вовсе не получают паспорт.