РТС превысил 1200 пунктов впервые с сентября 2014 года

Индекс РТС во время торгов на Московской бирже поднялся на 1,5% в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 1200,51 пункта.

РТС превысил 1200 пунктов впервые с 17 сентября 2014 года, отмечает ТАСС.

На открытии торгов в четверг индекс Московской биржи рос на 0,25%, составив 2158,25 пункта. РТС поднимался на 0,43% – до 1188,09 пункта.