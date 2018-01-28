Турция заявила об уничтожении более 550 «террористов» в Африне

Как заявили в турецком генштабе, число «террористов», уничтоженных во время операции «Оливковая ветвь» в районе Африн на севере Сирии, превысило 550 человек.

Сообщается, что за день ликвидировано «73 цели». Генштаб заявил, что уничтожены «убежища, схроны с боеприпасами и огневые позиции» как террористической организации «Исламское государство*», так и «Сил народной самообороны», Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз», которые Анкара тоже считает террористическими.

«С момента начала проведения операции «Оливковая ветвь» уничтожено 557 террористов», – приводит ТАСС текст сообщения.

Перед этим Турция заявляла о «нейтрализации 484 террористов».