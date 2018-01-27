В минфине США назвали цель введения новых антироссийских санкций

Новые санкции против России были введены с целью «оказать давление на Москву», заявили в министерстве финансов США.

Данный шаг, по мнению американского минфина, принудит Россию «полностью выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», передает RT.

Сообщается, что президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи в Давосе поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые антироссийские санкции, а также призвал европейские страны объединиться против России и создать «новую коалицию», так как Россия якобы «развернула необъявленную войну» против всего мира.

Напомним, в пятницу Вашингтон расширил санкции против Москвы. В Совфеде назвали политику США «взбесившемся санкционным принтером», а в МИД России предупредили о крупных финансовых потерях американского бизнеса.