На Ямале после пожара обрушился многоквартирный дом

В результате пожара, произошедшего в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме в поселке Пангоды Ямало-Ненецкого автономного округа, началось обрушение конструкций по всей площади здания, дом восстановлению не подлежит, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Общая площадь пожара составила 636 квадратных метров», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. В МЧС сообщили, что все 65 жильцов дома были эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения.

В ведомстве отметили, что власти Надымского района сразу после случившегося провели экстренное заседание комиссии по предупреждению ЧС, администрация изучает вопрос расселения погорельцев, пострадавший от огня дом восстанавливаться не будет.

В ближайшее время начнется разбор сгоревших конструкций, после чего дознаватели смогут приступить к выяснению причин пожара.

Напомним, в четверг в Москве второй раз за неделю загорелся рынок «Садовод».