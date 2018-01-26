Страницу кулинара Ханкишиева заблокировали в Facebook из-за спора о долме

Страница в социальной сети Facebook, принадлежащая известному российско-азербайджанскому кулинару и телеведущему Сталику Ханкишиеву, была заблокирована сроком на 30 дней из-за спора о долме.

Кулинар рассказал, что причиной блокировки стали «доносы» отдельных представителей армянской нации, которые испугались, что его статьи распространятся в интернете, сообщает «Sputnik Азербайджан».

«Я публиковал полемические статьи, в которых не было никаких признаков национализма, разжигания вражды и призывов к ненависти в адрес армянского народа», – заявил Ханкишиев.

Статьи, по его словам, призывали разобраться в вопросе происхождения блюда «долма». Ханкишев обратил внимание на то, что в комментариях под статьями его оскорбляли друзья человека, с которым он спорил про долму.

«Как я понимаю, после этого администрацию соцсети засыпали жалобами на мои статьи. В них не было нарушения правил Facebook. Но благодаря тому, что запросов было очень много, администрация соцсети заблокировала страницу на 30 дней», – сказал Ханкишев.

Долма (далма, дулма, дурма, толма, сарма) - блюдо, представляющее собой фаршированные овощи или виноградные листья. Распространено в Закавказье, Греции, Иране и других регионах. Армения и Азербайджан отстаивают право считать его неотъемлемой частью своей национальной кухни.

Ранее Ханкишев сам жаловался в Facebook на советника президента России Германа Клименко, страницу которого в результате блокировали. До этого Ханкишиев обвинял Клименко в близости к несправедливой, по его мнению, власти.