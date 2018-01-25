США не увидели решительной борьбы с коррупцией на Украине

Вашингтон не видит решительных шагов по борьбе с коррупцией на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Также США, по его словам, не видят и «прогресса в реформах», необходимого для того, чтобы «у бизнеса возникло доверие». Волкер подчеркнул, что Украине нужны иностранные инвестиции, поскольку страна «должна восстанавливаться от издержек конфликта, экономика должна расти быстрыми темпами», передает Deutsche Welle.

Напомним, Reuters заявило, что президент Украины Петр Порошенко потерпел неудачу в борьбе с коррупцией.