Белый дом заявил о вере Трампа во «вмешательство» России в выборы в США

Американский президент Дональд Трамп считает, что «российское вмешательство» в выборы в США имело место, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, признание Трампом «вмешательства» не означает, что он признает сговор с Москвой: «Заявлять о том, что что-то происходит – это одно, а оказывать содействие тому, что происходит – совсем другое».

В администрации США опровергли существование сговора. Сандерс сказала, что Трамп не пользовался помощью России, а выборы выиграл, так как «был лучшим кандидатом, усерднее работал», передает ТАСС.

Сандерс заявила, что «клеветнические измышления» о сговоре Трампа с Москвой «стали распространяться с целью признать его нелегитимным президентом».

Напомним, Трамп делал противоречивые заявления по вопросу якобы имевшего место «вмешательства» Москвы в американские выборы. Сперва он подчеркивал, что нельзя определить, из какой страны осуществлялись кибератаки против США, но позднее заявил: «Что касается того, верю я или нет (во «вмешательство»), то я вместе с нашими (разведывательными) ведомствами».