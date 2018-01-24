Новак переговорил с главой минэнерго США в Давосе

В кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча главы Минэнерго России Александра Новака и его американского коллеги Рика Перри.

Они выступали на сессии «Новое равновесие в энергетике», передает «Прайм» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Новак сообщил, что он и глава минэнерго США «в кулуарах переговорили, пока ждали» начала сессии.

Кроме российского и американского министров в сессии участвовали министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан.

Новак выразил надежду, что Россия и США смогут восстановить энергодиалог. По словам российского министра, его американский коллега «выступает за развитие конкуренции и за то, чтобы в рамках рыночных отношений обеспечивать вложение инвестиций».

«Мы поддерживаем эту позицию», – отметил Новак.

Перри заявил о наличии возможностей для сотрудничества с Россией, несмотря на санкции и существующие разногласия. «США обратились к России, и вы помогли нам отправить нашего космонавта в космос: есть эти возможности для сотрудничества», – приводит его слова ТАСС.