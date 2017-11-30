Дворкович: Американская делегация в Давосе прячется от нас

Вице-премьер Аркадий Дворкович в среду заявил, что американская делегация прячется от российской на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», – сказал Дворкович, передает «Коммерсантъ».

По его словам, США вводят новые антироссийские санкции, чтобы получить конкурентные преимущества в Европе.

Дворкович также подчеркнул, что не желает тратить время на обсуждение ограничительных мер. «Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос, мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше, вместо того чтобы обсуждать санкции», – заявил он.

В декабре первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ложь и клевета стали нормой с точки зрения международной политики США, комментируя возможное введение новых антироссийских санкций.