Меркель призвала ЕС к единой внешней политике ради конкуренции с Россией и США

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС обеспечить единство внешней политики на фоне разногласий с крупными международными игроками.

По словам Меркель «единая внешняя политика Евросоюза еще недостаточно развита», передает ТАСС.

«Если 27 стран ЕС не будут в состоянии послать согласованный сигнал крупным государствам, таким как Китай, Индия, США и Россия, если внешняя политика будет проводиться на национальном уровне, а мы будем пытаться стать глобальным игроком, у нас это не получится», – отметила Ангела Меркель.