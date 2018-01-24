Доллар упал до показателей 2014 года

На торгах в среду курс доллара США демонстрирует существенное падение после того, как глава американского минфина Стивен Мнучин высказал поддержку слабой нацвалюте.

Показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют индекс ICE U.S. Dollar рухнул на 0,63% – до 89,71 пункта. Впервые с декабря 2014 года этот показатель опустился ниже отметки в 90 пунктов, передает «Интерфакс».

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса американской валюты относительно 16 основных валют мира, упал на 0,71%.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин на Всемирном экономической форуме в Давосе заявил, что ослабление американского доллара обеспечивает поддержку экономике США за счет улучшения условий для внешней торговли.

Отмечается, что чиновник отошел от обычной для представителей правительства США практики поощрения сильной национальной валюты.

Напомним, 9 января источники в Белом доме сообщали, что Стивен Мнучин обратился к лидерам республиканцев в Конгрессе с просьбой повысить лимит госдолга к 28 февраля, в противном случае американское правительство рискует столкнуться с дефолтом.