Подросток убил двоих и ранил более 10 человек в школе в США

В школе в городе Бентон 15-летний ученик открыл стрельбу, погибли два человека, пострадали 19 человек, сообщает местная полиция.

Обе жертвы также учились в школе. Стрелок задержан, передает РИА «Новости».

Губернатор штата Кентукки Мэтт Бевин сообщил, что ученица погибла на месте, еще один ученик скончался в больнице.

Указывается, что 17 человек пострадали в результате стрельбы, 14 из них получили огнестрельные раны.

Мотивы стрелка пока неизвестны.