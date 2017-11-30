В Киеве активисты «избили» фигуру «Путина» футбольным мячом

В Сети появилось видео, как украинские активисты установили в Киеве фигуру президента России Владимира Путина и призвали всех участников акции пинать в него футбольным мячом; к этому действу привлекли даже маленьких детей.

Фигуру «Путина» установили активисты партии «Свобода». Отметим, что на российского президента манекен оказался совсем не похож, что не помешало украинским активистам под одобрительные возгласы пинать в него мячом. В какой-то момент к этому привлекли даже маленького ребенка, которого тоже заставили направить мяч в сторону фигуры с надписью Russia.

Видео опубликовано в Facebook.

Судя по видео, большинство собравшихся вокруг фигуры «Путина» людей – это фотографы и журналисты.

Фигура «Путина» от ударов мячом устояла, в итоге активисты «Свободы» уронили ее сами, положили на голову кирпич и устроили фотосессию с поверженным манекеном.