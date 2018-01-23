Названа дата подведения итогов конкурса плакатов «День выборов»

Победители конкурса плакатов «День выборов», посвященного президентским выборам, который проводит ОНФ и Государственный центральный музей современной истории России при поддержке Русской медиагруппы, будут названы до 1 марта, сообщила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

«Работы принимаются до 20 февраля, после проверки на формальное соответствие условиям конкурса работы отправятся в экспертный совет на оценку. Итоги конкурса будут подведены до 1 марта», – цитирует Тимофееву ТАСС.

По ее словам, победители будут объявлены в трех номинациях: «Школьники и студенты», «Любители», «Профессиональные художники». Лучшие работы 12 марта будут размещены на выставке в Государственном центральном музее современной истории России.

«Кроме того, активисты ОНФ хотели бы, чтобы лучшие плакаты были размещены на улицах как социальная реклама. Сейчас идет проработка юридических аспектов этого вопроса», – добавила она.

Как сообщает РИА «Новости», победители конкурса получат призы и смогут принять участие в Медиафоруме ОНФ. Всего лауреатами станут 50 участников, чьи работы будут размещены на сайте проекта в открытом доступе.

«Главное, что должны показать авторы плакатов, – насколько сейчас важно для каждого принять участие в выборах. Ведь мы выбираем будущее своей семьи, детей, страны, свое будущее. Поэтому участники конкурса должны призвать с плакатов соотечественников быть активными, ответственными и неравнодушными. От решения каждого из нас в конечном итоге зависит наше будущее. У нас в России плакат был очень популярен. Я еще с детства помню советские плакаты. Некоторые из них до сих пор не утратили актуальности и эмоциональной силы, бьют не в бровь, а в глаз.

Мы не хотим призвать голосовать за конкретного человека, а просто стремимся услышать мнение граждан по поводу того, почему важно пойти на выборы и высказать свое мнение. Креативьте, а мы вместе с профессиональным жюри это оценим. Мы хотим, чтобы ваши плакаты стали подспорьем на всех выборах, которые будут. Мы рассчитываем, что и сейчас по итогам конкурса появятся новые шедевры плакатного искусства, которые смогут ярко и убедительно передать значение выборов, призвать избирателей на участки», – отметила Тимофеева.

Конкурсная работа должна представлять из себя рисунок на тему выборов, который напоминает о важности активного участия в них и информирует о проведении выборов президента 18 марта 2018 года.

«Появившись в России на рубеже XIX-XX столетий, плакат вошел в историю как одно из главных средств агитации. Наша коллекция насчитывает более 70 тыс. плакатов. Это одна из самых крупных коллекций, которая существует в России. Начинала она формироваться в 1922 году с выставки «Красная Москва». Рожденные в СССР до сих пор прекрасно помнят лозунги с плакатов. Многие из них сейчас составляют золотой фонд музейных коллекций. И это не удивительно, потому что над ними трудились выдающиеся художники.

Острая подача информации, доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида искусства. Сегодня его заменили телевизор и интернет. Но особенность плаката в том, что он по-прежнему может заразить зрителя своими эмоциями, сконцентрированными в ярких плакатных символах. Те плакаты, которые станут победителями, займут место в коллекции Музея современной истории России», – отметила директор Музея современной истории России Ирина Великанова.