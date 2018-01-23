В Хорватии покончил с собой россиянин – фигурант дела о хищениях в «Воентелекоме»

МВД Хорватии сообщило посольству России о самоубийстве россиянина Дмитрия Фунтова, который объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в «Воентелекоме», сообщили в диппредставительстве.

«МВД Хорватии нам официально сообщило, что гражданин России Дмитрий Фунтов был найден мертвым 17 января в поселке Башка-Вода Макарской ривьеры. По версии полиции, он совершил самоубийство», - передает слова пресс-атташе посольства Дмитрия Мальцева РИА «Новости».

По его словам, о вещах и теле погибшего заботу взяла на себя супруга Фунтова.

Задержка в информировании посольства объясняется тем, что МВД Хорватии должно было установить личность умершего и направить запрос в Интерпол.

Хорватские СМИ сообщают, что недавно отставной офицер получил отказ от властей Хорватии – он просил в этой стране убежища.

Фунтов в России считался предполагаемым организатором хищения в 680 млн рублей в госпредприятии «Воентелеком» в 2005 году. В 2011 году некоторые из участников аферы были осуждены. Однако Фунтов вместе с его бывшим первым заместителем Сергеем Лучаниновым скрылись от следствия.

Фунтов во ФГУП «Воентелеком» возглавлял Центр анализа электромагнитной совместимости.