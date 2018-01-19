Вера Брежнева засмущала американских водителей танцами на парковке (видео)

Певица и актриса Вера Брежнева устроила танцы на подземной парковке в Лос-Анджелесе.

Запись того, как Брежнева отплясывает перед американскими водителями, опубликована на ее странице в Instagram.

Певица вышла из машины и стала танцевать под свою песню «Ты мой человек».

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Янв 18, 2018 at 11:07 PST

Ролик набрал почти 2,3 млн просмотров.