Звезда «Звездных войн» развелся после 22 лет брака

Известный шотландский актер Юэн МакГрегор начал бракоразводный процесс с Ив Мавракис, на которой был женат около 22 лет.

МакГрегор заявил о «непримиримых разногласиях» с женой, что и стало причиной развода, сообщает TMZ.

Актер будет добиваться в суде совместной опеки над тремя несовершеннолетними детьми. В свою очередь, Мавракис просит отдать детей ей, с правом посещения для МакГрегора.

Сообщается, что развод юридически состоялся еще 28 мая 2017 года.

О расставании МакГрегора и Мавракис стало известно в октябре, после того, как папарацци запечатлели актера вместе с актрисой сериала «Фарго» Элизабет Уинстед.

Юэн Макгреегор – шотландский кинорежиссер и актер театра, кино и телевидения. Лауреат премии «Золотой глобус» (2018), двукратный лауреат премии BAFTA (1997, 2004).

Макгрегор снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах. Наиболее известные фильмы с его участием – «На игле» (1996), «Интимный дневник» (1996), «Мулен Руж» (2001), «Крупная рыба» (2003), «К чёрту любовь!» (2003), «Остров» (2005), три эпизода киносаги «Звездные войны» (1999, 2002, 2005), «Я люблю тебя, Филлип Моррис» (2009) и «Ангелы и демоны» (2009).

22 июля 1995 года Макгрегор женился на художнице-постановщице Ив Мавракис, с которой познакомился на съемках сериала «Королевский адвокат Кавана». У супругов четыре дочери – две биологические и две приемные.