Известный КВНщик умер после победы на фестивале в Сочи

Взгляд
20 января, суббота  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Сделка ОПЕК+ принесла России большие деньги

Сотни миллионов долларов каждый день приносила сделка ОПЕК+ ее участникам Фото: Егор Алеев/ТАСС
Подсчитано, какие страны больше всего выиграли от важнейшего для нефтяного рынка соглашения ОПЕК+ – и Россия оказалась на первом месте соответствующего рейтинга. Сколько именно дополнительных доходов удалось получить нашей стране, и как повлияет на этот расклад в будущем возможное вмешательство США? Подробности...
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Турция пытается заставить Россию сдать важного союзника в Сирии

Африн готовы защищать от турок 10-15 тысяч хорошо обстрелянных курдских боевиковФото: Goran Tomasevic/Reuters
Россия и Турция, похоже, ведут переговоры о крупной сделке по поводу одного из районов Сирии. Речь идет об Африне - городе, который в данный момент контролируют дружественные России курды, где находятся российские войска - и который очень хочет захватить Эрдоган. Есть версия, что Москва хочет отдать этот город Анкаре, и получить кое-что взамен. Подробности...
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Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
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Вторжение Эрдогана в Сирию грозит Турции огромными потерями

На деле успехи турецкой армии в Сирии оказывались гораздо хуже, нежели на словахФото: Murad Sezer/Reuters
Турецкая авиация начала наносить удары в сирийском Африне по курдским формированиям. О начале военной операции «Оливковая ветвь» объявил президент Турции Реджеп Эрдоган, который уверен в результате и готов наступать на другие сирийские города. Но говорить об успехе наступления преждевременно. Вооруженные американцами курды могут перехватить инициативу и перейти в контрнаступление. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
Обсуждение: 144 комментария

Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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      Обсуждение: 7 комментариев

      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Известный КВНщик умер после победы на фестивале в Сочи

             20 января 2018, 11:52
          Фото: vk.com/hatekvn
          Текст: Алексей Ласнов

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          Команда КВН «НАТЕ» в соцсетях сообщила о смерти 21-летнего Сергея Баленко, причина кончины молодого человека пока неизвестна.

          «Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. Сегодня, 19 января, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить. Мы призываем всех неравнодушных, друзей и знакомых помочь его родителям в это тяжелое время», – сообщил в пятницу вечером паблик «НАТЕ» во «Вконтакте».

          5 января Баленко исполнился 21 год. Причина смерти пока неизвестна.

          «Друзья, то количество сообщений, которые получает каждый из нас, та поддержка, которую вы оказываете, просто не поддается какому-либо исчислению. Мы не можем ответить на вопрос: «Что произошло?», пока сами не будем уверены в информации на 100%», – говорится в сообщении команды.

          Несколько дней назад в Сочи прошел фестиваль, по итогам которого «НАТЕ»  вышла в Высшую лигу КВН.


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