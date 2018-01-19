Две крупнейшие в мире АПЛ «Акула» запланировали утилизировать после 2020 года

Утилизировать две «Акулы» – крупнейшие в мире атомные подводные лодки (проект 941) – планируется после 2020 года, сообщил источник в судостроительной отрасли.

По словам источника РИА «Новости», АПЛ «Архангельск» и «Северсталь» уже выведены из боевого состава ВМФ России. Их дальнейшая эксплуатация признана нерентабельной.

АПЛ проекта 941 – самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение – 49,8 тысяч тонн, длина – 172 метра, ширина – 23,3 метра. Из шести построенных АПЛ этого проекта в составе ВМФ остается только субмарина «Дмитрий Донской», прошедшая модернизацию.