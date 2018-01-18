США помешали Швейцарии заключить выгодную сделку из-за антироссийских санкций

Соединенные Штаты не дали Швейцарии заключить выгодную сделку по продаже кораблей эстонскому бизнесмену из-за его связей с Россией.

В ноябре 2016 года судоходную компанию из Швейцарии Enzian Shipping AG, владеющую четырьмя танкерами-перевозчиками химической продукции и восемью грузовыми кораблями Конфедерации, планировалось продать бизнесмену из Эстонии Тимо Сасу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Aargaurer Zeitung. Компания имела банкротный статус, в случае покупки новому владельцу перешли бы ее долги.

Однако сделка была отменена, несмотря на то, что правительство Швейцарии хочет спасти флот страны, а стороны уже подписали соглашения. Сообщается, что срыв сделки произошел из-за связей Саса с Россией. Он имел отношение к офшорам «Газпромнефти», о чем говорится в «Панамском досье».

В сделку вмешались США, которые рассказали Швейцарии о Сасе, и власти отозвали контракт. Результатом стало выделение из бюджета страны в июне 2017 года 215 млн франков для спасения швейцарских судов у разорившейся Enzian Shipping AG.

Также отмечается, что в случае продажи Сасу швейцарский флот мог бы использоваться Россией. Среди возможных задач названы перевозки на кораблях под нейтральным флагом оружия в Сирию. Флот могли бы задействовать «для обхода западных санкций и заключения сделки с НАТО по военным перевозкам».



Напомним, в декабре Евросоюз продлил антироссийские санкции. Отношения России и западных стран ухудшились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и на Украине. ЕС и США ввели в отношении России санкции, которые обошлись Брюсселю потерей 30 млрд евро.