Польша пожелала разместить у себя больше солдат США

Власти Польши надеются на увеличение присутствия американских военных, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что присутствие военных США полезно «не только для безопасности Польши, но и целой части Европы», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что вел переговоры с советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности о закупке в США вооружения, «которое было бы интегрировано с вооружением американских войск».

Напомним, в феврале 2017 года СМИ анонсировали приезд в Польшу 1 тыс. американских военных весной того же года.

В марте 2017 года военные США приняли участие в акциях националистов в Польше и Прибалтике, что командование войск США в Европе сочло «частью рабочего процесса».