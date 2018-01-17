Минкультуры перенесло премьеру «Приключения Паддингтона 2», несмотря на проданные билеты

Министерство культуры за день до начала проката перенесло релиз фильма «Приключения Паддингтона 2» из-за того, что его премьера совпала с выходом в прокат другого фильма.

«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что только что мы наконец получили прокатное удостоверение на фильм «Приключения Паддингтона 2» с датой начала проката – 1 февраля 2018 года. Кроме этого мы получили письмо от министерства культуры о том, что в запрошенной дате 18 января отказано, так как она совпадает с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм», – цитирует «Коммерсантъ» сообщение компании «Вольга».

Источники пояснили, что таким образом Минкультуры хочет убрать конкурентов фильма «Движение вверх», который собрал уже больше 1,9 млрд рублей и лидирует по числу сеансов в кинотеатрах. Фильм вышел в прокат 28 декабря.

Другой собеседник сообщил, что давление со стороны министерства оказывалось и на новый релиз прокатчика Fox «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти», которому предложили перенос с 25 января на 1 февраля.

Кинотеатры открыли продажи на «Приключения Паддингтона-2» еще в декабре, сейчас продано билетов на 756 тыс. рублей, по данным ЕАИС. Первая часть «Приключений Паддингтона» вышла в России в январе 2015 года и собрала около 400 млн рублей.